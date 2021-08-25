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Главная Новости Общество происшествия Смертельный отдых на Херсонщине: тело мужчины, утонувшего вместе с сыном, нашли аж в Крыму
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Смертельный отдых на Херсонщине: тело мужчины, утонувшего вместе с сыном, нашли аж в Крыму

Мужчину и его ребенка вынесло в открытое море на надувном матрасе

сегодня, 19:03
Автор:

Лиля Воробьева

Семью из Львова разъединила на Херсонщине неумолимая смерть на воде. Утонувшего отца, который еще 19 августа пропал вместе с сыном, отдыхая на надувном матрасе, все это время разыскивали и обнаружили аж в Крыму. Погибшего от морской стихии мальчика, нашли раньше. Его увидели недалеко от берега, на острове Джарылгач в Скадовском районе. Об этом сообщает сайт lviv1256, ссылаясь на рассказ друзей семьи погибших.

Смертельный отдых на Херсонщине: тело мужчины, утонувшего вместе с сыном, нашли аж в Крыму

Отец и его 8-летний сын утонули еще 19 августа (фото из открытых источников)

Отца семьи нашли в Черноморском, это территория республики Крым. Туда занесла покойника водная стихия. Произошло это 23 августа. Жителя Львова разыскивали все эти несколько дней.

Мальчик, который утонул в море, только закончил второй класс. Стихия внезапно вынесла их с папой, когда они загорали на матрасе, в море. Семья из Львова, к которой пришла беда, воспитывала троих детей. Кроме братика подрастали еще две сестренки. Теперь мама и две дочери остались без надежной мужской поддержки, в них сразу не стало отца и мужа, сына и брата.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Херсонщине произошла жуткая трагедия во время отдыха 8-летнего сына с отцом. На острове Джарылгач Херсонской области во время купания на матрасе исчезли отец и сын, которые приехали туда из Львова. Тело мальчика уже нашли, а поиски мужчины продолжались. Отец и сын пошли просто поплавать на матрасе. Чрезвычайники сразу начали поиски. Стало известно, что всего к поискам привлекли 25 человек и 6 единиц техники, в т. ч. 5 плавсредств, из них 9 человек и 1 плавсредство ДСНС.


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Источник: https://lviv1256.com/news/tilo-lviv-ianyna-iakoho-razom-z-synom-vidneslo-v-more-na-matratsi-znayshly-azh-v-krymu/
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