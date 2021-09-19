Смертельное ДТП на Буковине: мотоциклист врезался в маршрутку, погибли двое парней

На Буковине в ДТП, когда на трассе не разминулись пассажирское авто и мотоцикл, ушло из жизни двое молодых парней. Смертельное проишествиее имело место сегодня, 19 сентября после 4:00 утра в населенном пункте Владычна.

В Черновицкой области произошло смертельное авария (фото пресс-служба полиции Черновицкой области)

Полицейские, что выезжали на место беды, рассказали, что 20-летний водитель скоростного "железного коня" въехал в пассажирское авто Renault Master, за рулем которого был житель Хмельницкой области. Во время ДТП и погибли водитель и его на год меньше ровесник.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Работники следствия работают со свидетелями и проводят другие необходимые действия.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что на Буковине женщина на дорогом внедорожнике переехала 9-летнего мальчика. В Черновицкой области 51-летняя водитель, находясь за рулем дорогого внедорожника, переехали маленького мальчика. До этого малыш упал с велосипеда.

В сообщении правоохранителей говорится, что в городе Сторожинец женщина за рулем AUDI переехала маленького ребенка. Авария произошла еще 21 июля. Полицейские установили, что водитель наехал на 9-летнего мальчика после того, как он упал с велосипеда. На место сразу прибыли медики и доставили ребенка в больницу, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Правоохранители уже открыли против горе-водительницы дело, поэтому сейчас решается, будут внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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