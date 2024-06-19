Во время ежегодного паломничества Хадж в Мекку произошла трагедия. Не менее 550 паломников умерли из-за экстремальной жары, которая достигла +51.8°C. Среди погибших большинство — 323 человека — были гражданами Египта. Отмечается, что большинство жертв умерли от болезней, связанных с высокими температурами, хотя один человек скончался из-за травм, полученных в давке.

Смертельная жара в Мекке: 550 паломников погибли

Проблемы возникли из-за большого числа незарегистрированных паломников, что привело к хаосу в лагерях. Многие люди оставались без доступа к воде и пище, что усугубило ситуацию.

Иорданское министерство иностранных дел сообщило, что 14 их граждан умерли от солнечного удара, а еще 17 пропали без вести. Саудовские власти обсуждают с иорданцами возможность захоронения погибших или их возвращения на родину.

Хадж — это мероприятие с участием миллионов мусульман со всего мира и представляет собой большую управленческую задачу для Саудовской Аравии. После этой трагедии власти страны заявили о намерении усилить контроль за процессом регистрации паломников, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

По данным Главного статистического управления Саудовской Аравии, в этом году ожидается участие более 1,8 миллиона паломников.

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