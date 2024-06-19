На Украину надвигается пыль из Сахары: когда ждать

С западных пустынь Африки приближается неожиданный "гость" к Украине. Уже 20 июня в большинстве регионов страны прогнозируется особый метеорологический феномен – пыль из Сахары, которая смешивается с атмосферными осадками и падает на землю в виде грязного дождя. Это явление может принести не только загрязненные улицы и автомобили, но потенциальные угрозы для здоровья.

На Украину надвигается мощная пылевая буря из Сахары

Марк Паррингтон, старший научный сотрудник Европейского центра мониторинга атмосферы (CAMS), отметил, что перенос сахарной пыли в Европу является типичным явлением, однако его интенсивность и частота в последние годы выросли. Ученые связывают это с изменениями в моделях циркуляции, что может указывать на важность более детального изучения влияния этих процессов на качество воздуха.





Эксперты советуют гражданам сохранять спокойствие и принимать меры предосторожности, особенно это касается лиц группы риска – аллергиков и людей с заболеваниями дыхательных путей. Наталья Птуха, синоптик, объяснила, что пыль из Сахары сама по себе не представляет прямой угрозы для здоровья, поскольку она находится на большой высоте. Однако, когда пыль оседает на земле, она может создавать неудобства в виде грязи на поверхностях и затруднения дыхания.

Майя Руселевич, аллерголог, добавила, что следует применять дополнительные защитные меры, такие как маски или респираторы, а также чаще находиться в помещениях, использовать воздухоочистители и увлажнители. Важно пить больше воды и избежать длительного пребывания на улице во время пиковых периодов пылевого загрязнения.

Отметим, что позже Укргидрометцент сообщил, что украинцам не стоит ожидать пылевой бури, опровергая недавние слухи. Однако сегодня погода обещает быть крайне жаркой — температура может достигнуть 34°C. Учитывая плановые отключения электроэнергии, украинцам придется искать альтернативные способы охлаждения без кондиционеров.

К счастью, смена погоды не за горами. Уже 20 июня синоптики прогнозируют заметное похолодание, когда температура опустится до более комфортных 18-25°C.

Ранее "Комментарии" писали, что в начале апреля Украина стала свидетелем удивительного природного явления : пыль из далекой пустыни Сахара достигла нашей страны. Это произошло из-за теплого воздуха, который пришел к нам из западной части Средиземноморья и принес с собой не только аномально высокие температуры, но и пустынную пыль.