Смерть женщины во время родов с "духовной акушеркой": какая судьба ждет младенца

Ребенка, чья мать умерла во время домашних родов с "духовной акушеркой", выписали из больницы. Сейчас мальчика забрала к себе родная тетя, передает ТСН.

Смерть женщины после родов с "духовной акушеркой": какая судьба ждет младенца - фото из открытых источников

По данным издания, в Службе по делам детей заявили, что ребенок не будет находиться у родственницы на постоянной основе, желание воспитывать и растить сына изъявил родной отец. Однако из-за того, что он не состоял в официальном браке с умершей во время родов женщиной, ему требуется собрать необходимый пакет документов, чтобы доказать отцовство. В Службе утверждают, что именно этим мужчина сейчас и занимается.

Известно, что у погибшей женщины был еще один ребенок от другого мужчины — семилетнего мальчика уже забрал к себе его родной отец.

Напомним, что 23 января общество потрясла новость о трагической смерти роженицы в Ровно. 37-летняя женщина рожала в домашних условиях, под присмотром так называемой "духовной акушерки". Родив мальчика весом более 4,5 килограммов, мать потеряла сознание, после чего родные, которые присутствовали на родах, вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, спасти роженицу не удалось.

Как рассказали позже медики, 37-летняя женщина более трех часов, в буквальном смысле, истекала кровью, однако ее "духовная акушерка" не предпринимала никаких действий.

Полиция расследует производства по факту несчастного случая и неоказание помощи человеку, жизнь которого оказалось в опасности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в одной из школ Запорожья случилось чрезвычайное происшествие. 17-летний парень перенес клиническую смерть прямо на уроке физкультуры после того, как потерял сознание.





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