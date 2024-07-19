Смерть пассажира от жары в поезде "Укрзализныци": детали трагедии

В ночном экспрессе "Запорожье — Ужгород" 16 июля произошла трагедия: один из пассажиров умер от жары. По словам очевидцев, в вагоне не работал кондиционер. Руководство "Укрзализныци" подтвердило факт смерти и заявило о расследовании инцидента.

В «Укрзализныце» подтвердили смерть человека от жары

Александр Перцовский, руководитель пассажирского направления "Укрзализныци", заявил, что каждый подобный случай тщательно расследуется. Специалисты выясняют, можно ли было предотвратить трагедию, была ли оказана своевременная медицинская помощь.

"К сожалению, особенно в летние месяцы, встречаются такие естественные смерти. Каждый случай, в частности, этот изучается: можно ли было предотвратить, быстрее среагировать, вовремя ли оказана первая медицинская помощь", — отметил Перцовский

К сожалению, случаи смерти от жары в поездах "Укрзализныци" происходят не впервые, особенно в летние месяцы. Это свидетельствует о системных проблемах с кондиционированием вагонов.

"Поэтому я обращаюсь к пассажирам: температурные рекорды побиты все, а у нас половина парка не оборудована кондиционерами вообще. Сейчас мы четко маркируем вагоны, которые имеют надежные системы кондиционирования, снежинкой, чтобы люди знали", — добавил он.

"Укрзализныця" обещает провести тщательное расследование и принять меры по предотвращению подобных трагедий в будущем. Однако будут ли эти меры достаточными, покажет только время.

Ранее "Комментарии" писали, что " Укрзализныця" известила об обновлениях, касающихся правил перевозки животных в поезде. В компании сообщили о 5 важных изменениях, которые начнут действовать после утверждения правил в новой редакции.

