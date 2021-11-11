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Смерть пациентов в больнице: новые подробности громкого дела в Запорожье

Задержанному в четверг должны выбрать меру пресечения

сегодня, 22:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Запорожье полицейские провели задержание бывшего главы областного инфекционного медицинского учреждения, в котором 4 февраля во время возникновения пожара погибли четверо больных горожан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Запорожского региона.

Смерть пациентов в больнице: новые подробности громкого дела в Запорожье

Задержан бывший главный врач запорожской инфекционки (фото из открытых источников)

В обнародованной информации говорится, что экс-руководителя этого медицинского учреждения объявили в розыск из-за его личного игнорирования вызовов в следственное подразделение ГУНП Запорожского региона.

Бывший главный врач был задержан по квалификации ст. 191 КпК Украины. Это действия уполномоченных должностных лиц после задержания на основании определения следственного судьи, суда о разрешении на задержание, — объясняют полицейские.

Сейчас чиновнику выражают подозрение за совершение ряда уголовных правонарушений, квалифицируемых по ч.2 ст.270 и ч. 2 ст. 272 УК. Это — нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный вред в особо крупном размере или другие тяжкие последствия. Также — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия.

По информации полицейского ведомства, именно 11 ноября будет решен вопрос о размещении подозреваемого экс-чиновника в местном СИЗО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что медики диагностировали клиническую смерть 14-летнего юноши в Запорожье . 14-летнему подростку, который учился в ОШ №15 города Запорожья, стало плохо во время урока. Он потерял сознание и перестал на что бы то ни стало реагировать. Это уже второй случай, ведь в январе этого года впал в кому еще один ученик, который тоже учился в этой городской школе.


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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/spivrobitniki-policziji-zatrimali-kolishnogo-golovnogo-likarya-infekczijnoji-likarni?__cf_chl_rt_tk=IFxSalg0aTFJXznrst3bQV21WYC1p1j1xGnwn4iQwRM-1636662459-0-gaNycGzNCWU
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Обсуждения

Виктор

сегодня, 23:07

Не ешь наркотики и прочую дрянь!))

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