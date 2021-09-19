Смерть двух детей на Донбассе: в полиции сообщили новые подробности

Двое детей, которых нашли мертвыми в доме, где они жили, в населенном пункте Никольское Донецкой области, погибли от удушья.

Правоохранители сообщили, почему в Донецкой области малолетние брат и сестра погибли в сундуке (фото facebook.com, Артем Кисько)

В старом куфре им нечем было дышать, там двум малышам не хватило кислорода. Об этом сообщает в социальных сетях руководитель криминальной полиции Донетчины Артем Кисько.

Как проинформировал правоохранитель, дети себе играли, залезли в старый сундук для одежды, и он закрылся.

По его словам, тельца двух малышей обнаружили при осмотре полицейские в одном из жилых помещений. Мальчик и девочка, которые были здесь сами, искали себе развлечений, полезли в старый куфр для одежды, задели крышку, которая и закрылась намертво.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Донецкой области малолетних брата и сестру нашли мертвыми в сундуке .Прошлой субботы в населенном пункте Никольское Донецкой области исчезли дети из одной семьи, которым исполнилось 7 и 10 лет. Через некоторое время их обнаружили в домашнем сундуке, но дети уже не подавали признаков жизни. О том, что не стало ее сына и дочери, полицейским рассказала их мать. Женщина рассказала, что она с мужем рано утром ушла на работу, дети в это время были дома одни. Полицейские сразу начали поиски. В этих мероприятиях участвовали другие работники полиции Донецкой области, привлекали поисковых собак. За определенный промежуток времени детей нашли дома, в домашнем сундуке. Как рассказали полицейские, эта семья состоит на учете в Службе защиты детей. Работники полиции уже предупреждали их, чтобы не злоупотребляли спиртным и помнили о своих семейных обязанностях.

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