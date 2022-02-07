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"Слуга народа" Кузьминых ушел из суда после потасовки: почему нардеп толкался с прокурором

Оказалось, что нардеп пришел в суд без паспорта

сегодня, 17:37
Автор:

Людмила Слободенюк
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Нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых покинул зал суда без конвоя, но с дракой. Напомним, сегодня, 7 февраля, ему должны были избрать меру пресечения по делу о получении взятки в размере 558 тысяч гривен. Нардепа агенты НАБУ задержали "на горячем" еще 28 января, но не арестовали из-за его депутатского "иммунитета". Однако подозреваемый игнорировал повестки, поэтому его объявили в розыск и решили задержать. В настоящее время стало известно, что депутат пришел на судебное заседание в ВАКС без паспорта и судья его отпустил. Об этом сообщают в Telegram-канале "СтранаUA", передает портал "Комментарии".

"Слуга народа" Кузьминых ушел из суда после потасовки: почему нардеп толкался с прокурором

Суд. Фото из открытых источников

Избрать меру пресечения нардепу суд не смог, поскольку из документов, которые показал подозреваемый, было только удостоверение народного депутата. А паспорта гражданина Украины у него при себе не было. Это, по мнению судьи, является причиной, которая не позволяет установить его личность, а значит, судья не уверен, является ли перед ним именно тот подозреваемый, которого хочет задержать НАБУ. Сторона обвинения требует для подозреваемого Сергея Кузьминых 2 месяца ареста или залог в 49,6 тысяч гривен.

Тогда прокуроры хотели вручить ему повестку на судебное заседание, которое должно начаться завтра в 9-45. Они пытались заблокировать его, но нардеп проигнорировал вручение и толкнул одного из прокуроров на пол.

Напомним, по информации НАБУ, нардепа от партии "Слуга народа" подозревают в получении 558 тысяч грн неправомерной выгоды 28 января 2022 года. По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если тот планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой контакт между нардепом и представителем компании случился. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета. В ответ нардеп намекнул, что его "услуги" не являются бесплатными и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей.

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Источник: https://t.me/stranaua/24210
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