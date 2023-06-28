Следователи идентифицировали человеческие останки: они принадлежат пропавшему британскому актеру

Британский актер Джулиан Сэндс, пропавший во время похода в горы, был идентифицирован по найденным останкам. Таким образом, после пяти месяцев поисков следователи подтвердили смерть актера. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Британский актер Джулиан Сэндс. Фото из открытых источников

25 июня американские СМИ сообщили, что вблизи места поисков актера туристы обнаружили человеческие останки. Следователи из офиса местного шерифа взяли их для идентификации и теперь подтвердили, что они принадлежат Джулиану Сэндсу, пропавшему в начале года.

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Несмотря на установление личности, которой принадлежат останки, причина смерти до сих пор остается неизвестной. Власти США продолжают расследовать дело гибели Джулиана Сэндса.

Напомним, что Джулиан Сэндс планировал подняться на гору Болди, являющуюся одной из самых опасных вершин США. После нескольких дней отсутствия его жена обратилась в полицию, которая 13 января объявила о поиске актера. Через неделю спасатели нашли автомобиль Сэндса, а затем отследили сигнал его телефона, однако поиски усложнились из-за сложных условий, ведь на вершине много снега и льда.

Это был не первый случай, когда Сэндс попадал в беду во время похода в горы. У актера был предсмертный опыт в Андах в начале 1990-х.

Джулиан Сэндс – это британский актер, известный по ролям в фильме "Комната с видом" и сериале "Смолвиль". Сэндс также играл с Дэниелом Крейгом в фильме "Девушка с татуировкой дракона".

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