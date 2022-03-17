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Схватили прямо в кабинете: оккупанты похитили главу Великобурлукской общины в Харьковской области

Оккупанты схватили его прямо в рабочем кабинете

сегодня, 20:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Сегодня, 17 марта, агрессоры пленили руководителя Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Схватили прямо в кабинете: оккупанты похитили главу Великобурлукской общины в Харьковской области

Виктор Терещенко (фото из открытых источников)

Как он отметил, руководителя одной из общин Харьковщины, похитили из рабочего кабинета.

"Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Это позорное преступление", — сказал свое мнение по этому поводу харьковский губернатор.

Руководитель облгосадминистрации резюмировал, что такие агрессивные решения захватчиков не повлияют на сферу деятельности руководителей местных властей, которые будут делать все, чтобы осуществить защиту мирного населения территориальных общин Харьковской области, в частности, и жителей Великобурлукской общины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские оккупанты взяли в плен украинского парамедика . Российские военные 16 марта взяли в плен известного волонтера и парамедика Юлию Паевскую и ее шофера Сергея. Об этом сообщает ее коллега по волонтерской деятельности Наталья Воронкова. Известно, что волонтера взяли в плен послеобеденной поры в городе Мариуполь. Воронкова рассказала, что Паевская за 8 лет спасла многие жизни мирных горожан, в том числе, детей и раненых военных. В обнародованной информации отмечено, что известная волонтёрка, парамедичка, народный Герой Украины вместе с шофером Сергеем взяты в плен россиянами. Украинская волонтерская община требует освобождения своих коллег Юлии и Сергея. Важно, что другая волонтер Оксана Корчинская сообщила, что в эти тяжелые дни Юлия приходила на помощь в окруженном городе украинцам, которые были ранены.


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Источник: https://t.me/synegubov/2663
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