Схроны со взрывчаткой и оружием обнаружили на линии разграничения

На Луганщине и Донетчине выявили тайные арсеналы боевиков ЛНР/ДНР, сообщает портал СБУ.

Взрывчатка, гранаты боевиков ЛНР/ДНР - фото СБУ

В двух обнаруженных хранилищах нашли тротил, противотанковые и противопехотные мины, патроны для пулеметов и зениток. Согласно данным оперативников, арсенал предназначался для диверсантов и разведчиков боевиков, планировавших беспорядки на территории Украины. Тайники обнаружили работники СБУ Луганщины и Донетчины, совместно с Нацполицией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Тайник в Луганской области находился в лесополосе, в нескольких километрах от линии разграничения. Боевики замаскировали между деревьев и кустов почти 40 килограммов шашек из тротила, запалы для взрывчатки, около тридцати гранат.

Другой тайник находился неподалеку от мирного Мариуполя. В подземном хранилище прятали три коробки с зенитными патронами, около килограмма взрывчатки (тротил), полдесятка мин (противотанковые, противопехотные, минометные), почти два десятка гранат, полсотни лент с патронами для пулеметов, автомат, три тысячи патронов различных калибров для огнестрельного оружия .

Между тем, за прошедшие сутки, 30 сентября, в зоне ООС погиб один украинский военный, открывался огонь 13 раз, при этом дважды — из вооружения, запрещенного минского договоренностями. А на сутки раньше раздавались выстрелы из гранатометов неподалеку сел Донецкой области — Павлополь, Новолуганское, Каменки, Пески, сел Луганщины - Крымского, Золотого-4 и др. Во всех случаях обстрел велся из гранатометов, минометов, стрелкового огнестрельного оружия, а беспилотник сбросил на украинскую территорию осколочную гранату с площадью поражения 70 кв. м.

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