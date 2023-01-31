Шок: парня зарубили мачете прямо посреди улицы (ФОТО, ВИДЕО)



















Страшная трагедия произошла на минувших выходных в городе Уолсолл (Walsall), расположенном в Великобритании.

В Великобритании парня зарубили мачете/ Иллюстрационное фото

Так, 20-летний парень прямо на улице подвергся нападению местной банды. Изначально его преследовали на нескольких автомобилях по пустынной вечерней улице, а он отчаянно пытался убежать от агрессоров. В какой-то момент парня догоняют и из машин выходят люди в масках.





У одного из нападавших, как оказалось, при себе было огромное мачете, которым он нанес 20-летнему парню страшные травмы. Кроме этого, остальные члены банды также наносили парню множественные ножевые ранения. Истекающего кровью Бейли Аткинсона оставили умирать на обочине, где его и обнаружили в субботу, 28 января, ранним утром.





Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спустя 90 минут он скончался на больничной койке. По словам местного детектива, на парня напала "группа вооруженных мужчин", которые действовали " целенаправленно и очень жестоко".

На место трагедии местные жители приносят большое количество цветов и всячески поддерживают родных парня, которого зверски убили на улице города.





Стоит отметить, что руководство города признало тот факт, что улицы городка стали опасными после наступления темноты и на них действительно творится беззаконие.

По данному факту продолжается расследование. Нападавшие, на данный момент, найдены и задержаны небыли.

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