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Главная Новости Общество происшествия Шмыгаль пообещал компенсацию жителям Луганской области
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Шмыгаль пообещал компенсацию жителям Луганской области

Денис Шмыгаль пообещал, что все семьи, пострадавшие от пожаров, получат выплаты

сегодня, 11:52
Автор:

Владимир Лавский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время посещения Луганской области пообещал государственную помощь жителям, чье жилье было уничтожено или частично разрушено во время пожаров. Об этом сообщает "Зеркало недели". 

Шмыгаль пообещал компенсацию жителям Луганской области

"Мы не будем менять позицию Украины в данном вопросе. У нас есть резервный фонд, его в данный момент и придется использовать. Каждый получит компенсацию, как только подсчитаем суммы убытков", — отметил Шмыгаль на брифинге в Северодонецке. 

К примеру, 300 тысяч гривен получат те семьи, чье жилье было полностью уничтожено из-за пожара. Если хозяйство частично пострадало, то компенсация равна 50 тысячам гривен плюс 20 тысяч можно получить на возмещение потерь. Также премьер-министр добавил, что 200 тысяч гривен получат семьи погибших во время пожаров.

Как ранее сообщали "Комментарии", из-за пожаров в Луганской области начали погибать люди. По состоянию на четверг, 2 октября, огонь охватил уже почти 10 тысяч гектаров. Зафиксировано 146 очагов горения. 82 из них удалось погасить. Больше всего пострадали Старобельский, Станично-Луганский, Новоайдарский районы, а также Северодонецк.



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