Шмыгаль пообещал компенсацию жителям Луганской области

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Владимир Лавский
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время посещения Луганской области пообещал государственную помощь жителям, чье жилье было уничтожено или частично разрушено во время пожаров. Об этом сообщает "Зеркало недели".
К примеру, 300 тысяч гривен получат те семьи, чье жилье было полностью уничтожено из-за пожара. Если хозяйство частично пострадало, то компенсация равна 50 тысячам гривен плюс 20 тысяч можно получить на возмещение потерь. Также премьер-министр добавил, что 200 тысяч гривен получат семьи погибших во время пожаров.
Как ранее сообщали "Комментарии", из-за пожаров в Луганской области начали погибать люди. По состоянию на четверг, 2 октября, огонь охватил уже почти 10 тысяч гектаров. Зафиксировано 146 очагов горения. 82 из них удалось погасить. Больше всего пострадали Старобельский, Станично-Луганский, Новоайдарский районы, а также Северодонецк.
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