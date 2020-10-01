Луганщина в огне: из-за лесных пожаров начали гибнуть люди

На Луганщине не удается укротить лесные пожары. Они начали уносить жизни местных жителей. За вчера умерли, как минимум, трое. Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Еще троих забрали в больницу. Все они отравились угарным газом.

Пожары в Луганской области. Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области

Сейчас огонь охватил уже почти 10 тысяч гектаров. Зафиксировано 146 очагов горения. 82 из них удалось погасить. Больше всего пострадали Старобельский, Станично-Луганский, Новоайдарский районы, а также Северодонецк.

"Ситуация в данном регионе очень напряженная. Погибли уже три человека. Среди них один — это лесничий. Огонь повредил уже несколько десятков частных домов, а также общественные здания. К тому же пожары вплотную приблизились и окружили Северодонецк", — написала Венедиктова.

Как ранее сообщила Первая полоса, пламя едва не охватило Северодонецкий химкомбинат, но огонь удалось вовремя остановить. На окраинах города сгорели гаражи и были слышны взрывы.

Офис генпрокурора открыл уголовные производства по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Вместе с тем в Станично-Луганском районе очевидцы рассказали, из-за чего могли начаться пожары. Люди видели, как боевики с оккупированных территорий обстреляли лесной массив и уже после этого пожар начал распространяться дальше. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в Станично-Луганской РГА.

"Жители Станицы Луганской слышали выстрелы, начиная с 23:30. Снаряды прилетали с оккупированных территорий и разрывались где-то в районе КПВВ. Уже через час там зафиксировали масштабный лесной пожар", — сказано в сообщении.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в США тушить пожары собираются с помощью дрона-спасателя.



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