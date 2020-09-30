Небо в огне: в Луганской области зафиксированы 85 лесных пожаров

Сегодня в Северодонецке зафиксирована крайне опасная пожарная ситуация — 85 очагов в лесах региона пытаются локализовать и потушить спасатели. Об этом сообщает пресс-секретарь пресс-службы ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

Так, она отметила, что в особо тяжелых ситуациях спасатели эвакуируют из близлежащих сел. К тушению пожаров привлечены все единицы пожарной техники, сотрудники полиции, лесная охрана и работники аграрной промышленности.

"Тушение пожара осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений", — указала Погукай и перечислила название всех населенных пунктов, которые находятся в особо критическом и опасном положении.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о трагических пожарах в США. Например, пожар на озере в Северном округе Лос-Анджелеса сжег более 7 тыс. гектаров земли и разрушил 21 строение, а по состоянию на вечер пятницы он был локализован на 12%, сообщает пожарная служба округа Лос-Анджелес. На пожар отреагировали около 1160 пожарных из различных ведомств.

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