Шестые сутки в Черновицкой области ищут мужчину

Шестые сутки подряд ищут местного жителя в Выжницком районе. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Черновицкой области.



В Черновицкой области ищут пропавшего мужчину, фото ГСЧС

Об исчезновении 60-летнего мужчины, который ушел в лес за грибами, сообщили родственники пропавшего, жители Берегометской территориальной общины еще 25 августа. По их словам, к вечеру мужчина не вернулся домой, вероятно, заблудился в лесу в Выжницком районе.

Вечером того же дня спасатели вышли на поиски в лес, однако грибника не нашли. Поиски продолжили на следующий день и тоже безрезультатно. Обследование леса продолжается уже шестые сутки.



Поисковая группа из более 100 человек продолжает работать на месте. Там развернут поисковой штаб. К поискам привлечены полицейские, лесники, пограничники, кинологи, работники аппарата и подразделений обеспечения Главного управления ГСЧС Украины в области.

28 августа поисковая группа обследовала лесной массив Чемернарского лесничества. Группы обошли 350 гектаров леса у Фалькивского перевала, держа дистанцию 5-10 метров друг от друга.

Мужчину до сих пор нигде не обнаружили. В период с 25 по 28 августа к поискам привлекали 148 спасателей и служебную собаку.

Как сообщал портал "Комментарии", украинского пограничника нашли застреленным. 24-летний украинский пограничник был на дежурстве. Утром его тело без признаков жизни недалеко от румынской границы нашли коллеги. На место сразу вызвали полицию. Как выяснили криминалисты следственно-оперативной группы, на теле военнослужащего пограничного отряда есть огнестрельное ранение.

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