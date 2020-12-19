Шестеро украинцев в плену — у берегов Нигерии активизировались пираты

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Вечканова Елена
На днях в Гвинейском заливе вновь активизировались пираты: напали на судно и захватили восемь членов экипажа. Шестеро исчезнувших моряков — украинцы. О новости, ссылаясь на дочь одного из похищенных моряков, сообщил специализированный портал Seafarers Journal. Правдивость фактов уже подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины в комментарии для Укринформ.
О судьбе шестерых украинцев в плену пиратов пока ничего не известно. Фото: AP
Нападение на грузовое судно Stevia под флагом Камеруна произошло еще 16 декабря. Однако инцидент не получил огласку из-за молчания агента, отправившего экипаж в рейс, и судовладельцев. Шум поднялся после того, как Сетью разлетелось обращение дочери одного из захваченных пиратами украинцев.
Также девушка сообщила, что никакой связи с родными или хотя бы представителями компании судовладельца нет. Никакой информации о состоянии здоровья похищенных моряков не поступало.
Несколько часов назад пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины подтвердил информацию о захвате шестерых украинцев пиратами в водах Нигерии. По его словам, посольство Украины в Нигерии и Албании соответствующим образом реагируют на ситуацию. Особый контроль за делом взяли на себя представители Департамента консульской службы МИД Украины.
Мир продолжает сходить с ума: раньше "Комментарии" сообщали о взрыве больницы с пациентами, больными коронавирусом, в Турции.
Также на портале писали, что оккупированный Донбасс вошел в перечень самых опасных для туристов мест мира.
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