Шестеро украинцев в плену — у берегов Нигерии активизировались пираты

На днях в Гвинейском заливе вновь активизировались пираты: напали на судно и захватили восемь членов экипажа. Шестеро исчезнувших моряков — украинцы. О новости, ссылаясь на дочь одного из похищенных моряков, сообщил специализированный портал Seafarers Journal. Правдивость фактов уже подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины в комментарии для Укринформ.

О судьбе шестерых украинцев в плену пиратов пока ничего не известно. Фото: AP

Нападение на грузовое судно Stevia под флагом Камеруна произошло еще 16 декабря. Однако инцидент не получил огласку из-за молчания агента, отправившего экипаж в рейс, и судовладельцев. Шум поднялся после того, как Сетью разлетелось обращение дочери одного из захваченных пиратами украинцев.

" Обращаюсь к вам за помощью. 16.12.2020 в Нигерии было взято в плен 8 человек (6 украинцев) с сухогруза STEVIA, хозяевами которого с мая 2020 года стали албанцы. Среди заложников мой папа — Резниченко Семён Иванович (40 лет) отдававший себя этой непростой профессии, старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, — мне неизвестны ", — говорилось в посте.

Также девушка сообщила, что никакой связи с родными или хотя бы представителями компании судовладельца нет. Никакой информации о состоянии здоровья похищенных моряков не поступало.

Несколько часов назад пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины подтвердил информацию о захвате шестерых украинцев пиратами в водах Нигерии. По его словам, посольство Украины в Нигерии и Албании соответствующим образом реагируют на ситуацию. Особый контроль за делом взяли на себя представители Департамента консульской службы МИД Украины.

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