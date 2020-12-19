Оккупированный Донбасс — в перечне самых опасных мест мира

Территории Донецкой и Луганской областей, на которых с 2014 года происходят военные действия, пополнили список самых опасных мест для туризма. К таким выводам пришла международная организация International SOS.

Донбасс попал в перечень экстремально опасных мест мира. Коллаж: NewsTracker

Интерактивная карта, разработанная компанией, регулярно обновляется в соответствии с сообщениями о тех или иных событиях в мире. Уровень безопасности туризма в разных странах оценивается по нескольким критериям. В частности, отслеживаются любые политические протесты, социальные волнения, распространение болезней (в том числе пандемий), а также количество мелких и жестоких преступлений.

Оккупированный Донбасс, по мнению представителей волонтерской организации, относится к регионам с самым высоким — экстремальным — уровнем опасности. Это означает, что на этой территории госконтроль и правопорядок минимальные или вообще отсутствуют, почти не предоставляются государственные и транспортные услуги. Также существует высокая вероятность подвергнуться нападению вооруженных формирований. В целом "экстремальные" территории обычно почти недоступны для путешествий иностранцев.

Частям Донецкой и Луганской областей "составили компанию" немало "горячих" точек планеты. Таким образом, к странам с экстремальным уровнем опасности относятся Сомали, Южный Судан, Мали, Ливия, Афганистан, Сирия, значительная часть Ирака.

Стоит отметить, что в целом Украину оценивают как государство со средним уровнем опасности для организации туризма. К таким относятся и значительная часть стран Азии и Южной Америки. "Оранжевый" окрас сообщает путешественникам, что на выбранной ими территории периодически происходят политические волнения, восстания или жестокие акции протеста. Также можно ожидать значительного количества насильственных преступлений, в том числе и на расовой почве.

Регионми с "зеленым" — самым низким — уровнем опасности на планете стали Гренландия, Исландия, Норвегия, Швейцария и Словения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что народные депутаты продлили действие особого статуса Донбасса еще на год.

Также на портале можно узнать о количестве украинских узников в Крыму и на Донбассе.



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