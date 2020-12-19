В СБУ подсчитали число украинских заключенных на Донбассе и в Крыму

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму в заключении содержатся сотни украинских граждан. Об этом сообщил и.о. главы Антитеррористического центра при СБУ Юрий Малашко.

Во время проведения круглого стола, на котором обсуждалось преследование по политическим и религиозным мотивам на оккупированных территориях, он заявил, что близко 400 человек находятся в следственных изоляторах, причем 260 из них — на востоке Украины и еще 148 в Крыму.

Отдельно отмечается, что российская сторона не стремиться к освобождению и обмену пленными. С таким заявлением выступила представитель Офиса Президента.

"Ключи от тюрем находятся в Кремле. Украина делает максимум для того, чтобы обмен и взаимное освобождение могли произойти, но здесь нужно желание обеих сторон", — отметила чиновница.

Как сообщал портал "Комментарии", обмена лицами, содержащимися в плену, между нашим государством и представителями НВФ до конца этого года не будет.

По словам представительницы в ТКГ от сепаратистов Ольги Кобец, причина отказа НВФ от обмена в том, что Украина отказывается снять уголовную ответственность с тех, кого отдают на обмен. В свою очередь, представитель Офиса Президента, чьё имя издательство не называет, уверяет, что данное требование не является возможным для выполнения через юридические нестыковки.

Напомним, что по словам представителя украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе Алексея Арестович, украинская сторона уже 4 раза подавала обменные списки пленных, в отличие от представителей РФ.













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