Серьезная авария в Киеве: у водителя случился приступ эпилепсии (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
Фото из открытых источников
Сразу пять автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие на улице Короленковской в Киеве. Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" в Facebook сегодня, 24 декабря.
Сообщается, что сейчас водитель Audi находится в карете скорой помощи.
Отметим, что на месте аварии работает полиция. Очевидцы опубликовали в Сети видео с места происшествия.
Подробности и обстоятельства ДТП предстоит выяснить правоохранителям.
Напомним, под Харьковом работник СТО угнал Lexus и разбил его в ДТП, поскольку злоумышленника настигла моментальная карма. Кроме того, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Как пояснила Национальная полиция Харьковской области, сотрудник одного из местных СТО угнал иномарку, чтобы прокатиться. Однако его поездка продолжалась недолго — спустя некоторое время угонщик попал в ДТП.
Как сообщал ранее портал "Комментарии", в России столкнулись сразу 13 авто. Авария случилась на трассе в Подмосковье. Сообщается, что причиной происшествия стал сильный гололед на дорогах. Отметим, что удалось избежать пострадавших. Однако массовая авария привела к тому, что в районе образовалась огромная пробка, заблокировавшая движение. Как можно увидеть на видеозаписи с места происшествия, участниками массового ДТП в основном стали легковые автомобили. Но также в аварии, как видно в ролике, пострадали микроавтобус и фургоны.
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