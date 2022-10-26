Семиметровый питон проглотил женщину в Индонезии, когда та ушла собирать каучук

54-летняя женщина, по имени Джахра, исчезла 21 октября, когда ушла в джунгли собирать каучук. Оказалось, что ее съела семиметровая змея. О трагическом случае сообщает английское издание Daily Mail с ссылкой на индонезийские источники.

Питон убил женщину в Индонезии. Фото из открытых источников

После того, как женщина не вернулась домой, ее семья и местные органы власти начали поиски. Через несколько дней жители обнаружили семиметровую змею, которая имела большой раздутый живот размером с человека. Когда мужчины разрезали питона, оказалось, что там было тело исчезнувшей женщины.

Один из жителей провинции Джамби на острове Суматра рассказывает, что скорее всего женщина погибла в мучениях, продолжавшихся около 2 часов. Именно за такое время питон душил 54-летнюю Джахру, обвив ее тело. Когда женщина умерла семиметровая змея проглотила ее целиком. Тело мертвой женщины, которое извлекли из змеи, оказалось почти невредимым.

Индонезиец также рассказал, что во время поисков они встретили еще большего питона, который был более 8 метров, но его не удалось поймать. Для крестьян ситуация чрезвычайно сложна, потому что в этой местности обширна популяция питонов, едящих диких животных, коз и иногда людей.

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