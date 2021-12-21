Сексуальные притязания довели работницу SpaceX до панических атак

Бывшая сотрудница SpaceX Эшли Косак написала эссе, в котором рассказала о неоднократных случаях сексуальных притязаний в компании Илона Маска. Все они остались проигнорированы HR менеджерами и руководством SpaceX. Об этом говорится в американском издании The New York Times. Три женщины, прошедшие стажировку в SpaceX, пожаловались, что сталкиваются с сексуальными притязаниями и нежелательными проявлениями внимания со стороны других стажеров – мужчин, а также мужчин, занимающих высшие посты. Несмотря на это, многие остались безнаказанными.

Сексуальные фантазии (фото из открытых источников)

Эшли Коссак, бывший стажер, которая позже стала штатным инженером в SpaceX, написала в эссе, опубликованном на вебсайте Lioness во вторник, что стажер — мужчина схватил ее за ягодицы, когда она мыла посуду в общежитии компании. Она также добавила, что в 2018 году работник провел рукой по ее туловищу на одном из мероприятий компании. Женщина сообщила о ситуации в 2017 году своему менеджеру, а об эпизоде ​​2018 – в отдел кадров на следующий день после инцидента. Сотрудница сказала, что так и не получила ответов на свои жалобы.

"Учитывая свою слабую позицию в компании, я чувствовала себя обессиленной", — написала она в эссе.

Напомним, компания SpaceX может стать банкротом, если ей не удастся ускорить производство двигателей Raptor. Запустить многоразовый корабль Starship без этих двигателей невозможно. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил руководитель компании Илон Маск в обращении работникам предприятия, пишет "The Insider". По словам Илона Маска, риск банкротства будет очень велик, если компания не сможет добиться того, чтобы корабль Starship был задействован, как минимум раз в две недели.

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