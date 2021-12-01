Илон Маск заявил, что SpaceX ждет банкротство: что произошло

Компания SpaceX может стать банкротом, если ей не удастся ускорить производство двигателей Raptor. Запустить многоразовый корабль Starship без этих двигателей невозможно. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил руководитель компании Илон Маск в обращении работникам предприятия, пишет "The Insider".

Илон Маск. Фото из открытых источников

По словам Илона Маска, риск банкротства будет очень велик, если компания не сможет добиться того, чтобы корабль Starship был задействован, как минимум раз в две недели. Маск отметил, что после ухода Уилла Хелтсли, который занимал пост вице-президента по двигательным установкам, он детально погрузился в анализ программы и пришел к выводу, что проблемы действительно очень и очень серьёзные.

Учитывая накопившиеся проблемные вопросы Илон Маск передумал идти в отпуск, который ранее запланировал на День благодарения. Бизнесмен и изобретатель намерен лично находиться на производственной линии. Илон Маск подчеркнул, что лишние руки компании точно помешают. И он готов приложить все свои усилия, чтобы SpaceX не настигла катастрофа.

Отметим, Raptor – двигатель закрытого цикла, он функционирует благодаря жидких метану и кислороду. Этот двигатель – главная мощь корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Каждая ракета должна быть укомплектована 39 такими движками.

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