СБУ задержала организаторов серии минирований и взрывов в Киеве

СБУ уже задержала минеров, которые требовали 500 тысяч долларов. Как стало известно, взрывные устройства в разных уголках столицы устанавливала одна и та же группа лиц. Об этом на брифинге в среду сообщил прокурор города Киева Олег Кипер, передает корреспондент УНН.

"В течение июля 2020 года в нашем городе произошло ряд резонансных событий, когда у станций метро, в общественных местах произошли взрывы неустановленных устройств", - сказал прокурор.

По его словам, 17 июля возле станции метро "Шулявка" в мусорной урне было найдено неизвестное устройство, в результате чего пострадали три человека. А 21 июля возле станции "Минская" между двумя автомобилями было найдено еще одно самодельное взрывное устройство. Кроме того, 27 июля в подъезде дома на Подоле было также найдено устройство, которое взорвалось.

Предыдущий эквивалент - это было 600 граммов тротила.

Как ранее сообщали "Комментарии", мэр Киева Виталий Кличко рассказал о деталях взрыва у метро "Шулявская", который случился в пятницу, 17 июля.













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