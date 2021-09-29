Как в Украине фальшивомонетчики сбывали почти четверть миллиона долларов

В Украине заблокировали мощный канал сбыта поддельной иностранной валюты. Во время спецоперации в Киеве сотрудники службы безопасности задержали двух организаторов группировки фальшивомонетчиков. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

СБУ разоблачила схему. Фото СБУ

Злоумышленники пытались сбыть 240 тыс. Поддельных долларов США. Установлено, что банкноты были высокого качества, их фальшивость не распознавали большинство технических средств проверки.



"Дельцы предлагали подделку по цене 50-60% от стоимости номинала. С целью скрыть противоправную деятельность злоумышленники сбывали их отдельными траншами у несколько этапов", — говорится в сообщении.





По материалам киберфахивцив СБУ, злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 (хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, по предварительному сговору группой лиц, совершенного повторно, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сейчас проходят неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве и за процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что целый арсенал с оружием обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины во время антитеррористических учений на границе с Беларусью.



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