СБУ вызывает Шария на допрос: подозрение дошло до адресата

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Елизавета Черных
Блогера Анатолия Шария, которому Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан, вызвали на допрос 22 февраля. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на комментарий пресс-службы правоохранительного ведомства.
Анатолия Шария вызывают на допрос - фото из открытых источников
Напомним, что накануне СБУ объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию. Как утверждают представители ведомства, у следователей достаточно доказательств противоправной деятельности Шария, что достаточно вредила национальной безопасности Украины. Информационная сфера, в которой блогер работает совместно со своей женой Ольгой, постоянно полнится пророссийскими нарративами, которые и распространяли супруги. Считается, что у СБУ достаточно оснований, чтобы утверждать — публикации, созданные Анатолием Шарием, могли изготавливаться по заказу иностранных структур. Очевидно, речь идет именно о Российской Федерации.
Подозрение касается двух статей УК — ч.1 ст.111 и ч.1 ст.161. В первом случае Шарию инкриминируют государственную измену, в другом — унижение национальной чести и достоинства, разжигание вражды и тому подобное.
Ранее "Комментарии" сообщали, что одному из депутатов Верховной Рады было вручено подозрение за так называемое "кнопкодавство". Так в народе прозвали голосование нардепов не только за себя, но и за своих коллег.
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