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СБУ накрыла сеть мошенников: как люди делали деньги на коронавирусе

Находчивые «предприниматели» через анонимные онлайн-ресурсы продавали фальшивые результаты тестов на коронавирус

сегодня, 20:22
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусная пандемия не только сильно ударила по экономическому состоянию многих стран, но и принесла мошенникам новые возможности для обмана доверчивых людей. Как информируют на веб-портале СБУ, правоохранители обезвредили целый ряд ресурсов, с помощью которых распространялись фальшивые медицинские документы.

СБУ накрыла сеть мошенников: как люди делали деньги на коронавирусе

Мошенники на Киевщине продавали поддельные результаты ковид-тестов. Фото из открытых источников

По информации киберотдела Службы безопасности, организаторами такой схемы было создано нескольких специальных анонимных источников. "Покупатели" за отдельную плату могли заполучить на свое имя либо негативный тест на коронавирус, либо справку о временной нетрудоспособности.

Сообщается, что сеть мошенников работала в основном на тех людей, которые желали побыстрее выехать за границу или заиметь документ, позволяющий получить водительские права.

Сообщается, что во главе сети находилась пара жителей Киевской области. Поддельная документация содержала отпечатки фальшивых печатей различных государственных и столичных органов власти.

В среднем "дельцы" сшибали за один подобный документ около тысячи гривен. Деньги они получали с помощью переводов на подставные фирмы, зарегистрированные специально для подобных финансовых операций.

К слову, в день мошенники могли обработать до десятка заказов.

В СБУ информируют, что задержанным личностям планируют объявить подозрение сразу по двум статьям Криминального кодекса — касаемо подделки документов, штампов и т.п.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как мошенники смогли заполучить доступ к чужой криптовалюте, прикрывшись именем Илона Маска.

Также на портале вы можете узнать о том, как боевику ОРДЛО удалось проникнуть в ряды ВСУ и даже недолго прослужить на Донбассе. Больше подробностей — в нашем материале.


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Источник: https://t.me/SBUkr/2492
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