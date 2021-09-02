Сбил пьяный полицейский: СМИ сообщили новые подробности ДТП, где погибла молодая участковая с Ровенщины

Заместитель начальника Дубенского управления полиции, что на Ровенщине, совершил дорожно-транспортное происшествие как раз на свой день рождения, который праздновал 1 сентября. 39-летний полицейский отмечал свой личный праздник и употреблял алкоголь. Потом сел за руль и в районе города Дубно врезался в большой грузовой автомобиль, который направлялся в том же направлении, что иномарка полицейского. Об этом сообщает ТСН, используя свои информационные источники.

Страшная авария произошла в Ровенской области (фото: полиция)

Вечерняя авария, к сожалению, не обошлась без жертв. На автотрассе под Дубно погибла молодой офицер полиции Екатерина Доманская, которая вместе с коллегой находилась в салоне иномарки. Водитель грузовика не пострадал, а вот полицейского, который совершил столкновение, с многими травмами доставили в больницу города Дубно.

Сейчас офицера полиции уже перевезли в медицинское учреждение города Ровно. По информации медиков, "у него была тяжелая политравма, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, травма живота". Врачи его прооперировали, но состояние его и в дальнейшем тяжелое.

Подробности ДТП, которые вызвал офицер полиции, должны проверить в Государственном бюро расследований.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало, что в Ровенской области после употребления консервы умер человек . В Ровенской области от ботулизма умер 74-летний гражданин. Отмечается, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии еще 28 августа. Среди симптомов: затрудненное дыхание, тошнота, нарушение зрения, мышечная слабость. Медики диагностировали у пациента ботулизм. После проведения всех необходимых эпидемических расследований, специалисты выяснили, что умерший гражданин употреблял в пищу свинные консервы домашнего приготовления.

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