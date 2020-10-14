Самосожжение на Крещатике: пострадавший фронтовик скончался

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Таисия Ерохина
Участник боев ООС
Николай
Микитенко, который поджег себя на Майдане Независимости в Киеве в ночь на
11 октября, сегодня умер. Об этом сообщила
дочь погибшего Юлия Микитенко в Facebook.
Девушка
опубликовала совместную фотографию с отцом и написала трогательные слова.
Напомним, самосожжение
в центре Киева в воскресенье, 11 октября, совершил ветеран АТО Николай
Микитенко. Его товарищи опровергли версию о том, что мужчину подтолкнула к
суициду несчастливая любовь.
49-летний ветеран
АТО с позывным Ворон незадолго до этого оставил сообщение на своей странице в
Facebook.
Николай Микитенко
пошел на фронт добровольцем в 2014 году. Участвовал в боях под Славянском.
После ранения около горы Карачун получил инвалидность, но все равно вернулся
после лечения на фронт.
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