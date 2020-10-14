Самосожжение на Крещатике: пострадавший фронтовик скончался

Участник боев ООС Николай Микитенко, который поджег себя на Майдане Независимости в Киеве в ночь на 11 октября, сегодня умер. Об этом сообщила дочь погибшего Юлия Микитенко в Facebook.

Девушка опубликовала совместную фотографию с отцом и написала трогательные слова.

"Люблю тебя, па. С миром", — говорится в сообщении.

Напомним, самосожжение в центре Киева в воскресенье, 11 октября, совершил ветеран АТО Николай Микитенко. Его товарищи опровергли версию о том, что мужчину подтолкнула к суициду несчастливая любовь.

49-летний ветеран АТО с позывным Ворон незадолго до этого оставил сообщение на своей странице в Facebook.

"Думаю сейчас, как же буду гореть?!... Как и Василий Стус?! Хватит ли мне сил доказать, что Украина — превыше всего. Меня все достало! Побратимы, выходите, берите оружие в руки и защищайте нашу Украину", — написал ветеран.

Николай Микитенко пошел на фронт добровольцем в 2014 году. Участвовал в боях под Славянском. После ранения около горы Карачун получил инвалидность, но все равно вернулся после лечения на фронт.

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