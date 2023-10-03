Самая серьезная эпидемия денге в истории: зафиксированы сотни тысяч зараженных

По данным Министерства здравоохранения Бангладеш в стране, за первые девять месяцев 2023 года погибли по меньшей мере 1017 человек, а еще 209 тыс. были заражены. Таким образом, это наиболее смертельная эпидемия денге в Бангладеш. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.



У Бангладеш эпидемия болезни денге. Фото из открытых источников

Смертность в Бангладеш за неполный год выше в четыре раза, чем показатели 2022 года. В ВОЗ указывают, что нынешняя заболеваемость объясняется более сильным штаммом денге. В Бангладеш в последние два месяца от лихорадки умирало каждый день 20 человек. В числе погибших более 100 детей.

Больницы в Бангладеш пытаются освободить место для пациентов, поскольку болезнь быстро распространяется в этой густонаселенной стране.

"Когда люди болеют лихорадкой денге во второй, третий или четвертый раз, тяжесть заболевания усиливается. Количество смертей также возросло", — объясняет ситуацию местный врач Мохаммад Рафикул Ислам.

Бангладеш постоянно страдает от вспышки болезни денге. Ситуация особенно обостряется в летние месяцы, когда развивается большое количество комаров. Власти Бангладеш проводили кампанию по осведомленности о болезни среди населения, однако отсутствие профилактических мероприятий позволило комарам, переносящим возбудителя болезни денге распространиться по всей стране. Раньше болезнь наблюдалась в отдельных регионах, однако теперь распространилась на большие площади.

Денге – это тропическое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом денге и передающееся комарами. Болезнь вызывает высокую температуру, тошноту, рвоту, головные боли и боли в мышцах. В более сложных случаях происходит кровотечение, которое может привести к смерти.

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