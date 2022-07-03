Самая дорогая в стране Ferrari Roma: под нулевое растаможивание завезена иномарка за $221 тысячу

В Україну завезли найдорожче авто (фото з відкритих джерел)

Наиболее стоимостным авто, что сейчас ввезли в нашу страну, когда еще действовал режим льготного растаможивания, стало Ferrari, которое стоит 221,4 тыс. дол.

Об этом сообщает заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил Ярослав Железняк в своем Telegram -канале.

"Там в сети пишут, что самым дорогим авто, завезенным со льготой, стал "кубик" Mercedes G-class за 220 тыс. дол. Нет, это не так. Самой дорогой машиной стала Ferrari Roma 2020 года за 221,4 тыс. дол. ", – отметил нардеп.

Как он утверждает, сумма, сэкономленная собственником от предоставленной государством таможенной и налоговой льготы на растаможку этого элитного суперкара составляет почти 72 тыс. дол.

При этом еще 5 апреля в нашей стране вступил в силу закон о льготном импорте в период войны. Документ упрощает форму растаможивания и полностью освобождает от налогообложения операции по импорту транспортных средств граждан и субъектов упрощенной системы налогообложения.

Вместе с тем 21 июня парламент принял закон, возобновляющий налогообложение импортных товаров, а также растаможку автомобилей, начиная с 1 июля.

1 июля Ярослав Железняк сказал, что за все время действия льготного растаможивания ввозимого из-за рубежа авто на украинскую территорию ввезено 236 тыс. 792 так называемых евроблях, сумма льгот составляет 26,1 млрд грн.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В Швейцарии будут обсуждать восстановление Украины: что это означает – есть ли предпосылки для окончания войны. В вечернем обращении 2 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник в Швейцарии (Лугано) начнется международная конференция по послевоенному восстановлению Украины.

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