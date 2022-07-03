Самая дорогая в стране Ferrari Roma: под нулевое растаможивание завезена иномарка за $221 тысячу

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Лиля Воробьева
В Україну завезли найдорожче авто (фото з відкритих джерел)
Об этом сообщает заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил Ярослав Железняк в своем Telegram -канале.
"Там в сети пишут, что самым дорогим авто, завезенным со льготой, стал "кубик" Mercedes G-class за 220 тыс. дол. Нет, это не так. Самой дорогой машиной стала Ferrari Roma 2020 года за 221,4 тыс. дол. ", – отметил нардеп.
Как он утверждает, сумма, сэкономленная собственником от предоставленной государством таможенной и налоговой льготы на растаможку этого элитного суперкара составляет почти 72 тыс. дол.
При этом еще 5 апреля в нашей стране вступил в силу закон о льготном импорте в период войны. Документ упрощает форму растаможивания и полностью освобождает от налогообложения операции по импорту транспортных средств граждан и субъектов упрощенной системы налогообложения.
Вместе с тем 21 июня парламент принял закон, возобновляющий налогообложение импортных товаров, а также растаможку автомобилей, начиная с 1 июля.
1 июля Ярослав Железняк сказал, что за все время действия льготного растаможивания ввозимого из-за рубежа авто на украинскую территорию ввезено 236 тыс. 792 так называемых евроблях, сумма льгот составляет 26,1 млрд грн.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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