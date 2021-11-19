Рубил топором, добивал ножом: 29-летний парень пожизненно будет находиться в тюрьме за жестокую расправу над родителями

В Полтавской области местное судебное учреждение приговорило к пожизненному пребыванию за решеткой 29-летнего местного жителя, который жестоко расправился со своими родными родителями. Об этом сообщает отдел коммуникаций Полтавской областной прокуратуры.

На Полтавщине сын топором зарубил родителей из-за игромании (фото из открытых источников)

В обнародованном сообщении отмечается, что между ближайшими родственниками часто возникали ссоры на финансовой почве. Ведь молодой человек работать не хотел, зато злоупотреблял азартными играми. Деньги, которые он проигрывал, должны были выплачивать отец с матерью.

Летом 2019 года в семье снова возникла ссора. Но сын, пришедший к отцу в пристройку, уже не оправдывался. Он нашел топор и нанес ему немало ударов в участок шеи. Потом расправился с родной мамой, отдыхавшей в доме. Ее бил топором и добивал ножом. Уже потом судмедэксперты установили, что он нанес родным людям 15 тяжелых ударов этими орудиями убийства.

Испугавшись того, что натворил, обвиняемый решил скрыть следы кровавой расправы. Для этого он поджег дом и пристройку и скрылся из родной усадьбы. Когда приехали пожарные и начали тушить огонь, он вместе с ними тушил пожар.

Как утверждают прокуроры, это тяжкое преступление он совершил в испытательный срок, ведь уже был приговор суда за совершенные кражи.

Полтавское районное судебное учреждение постановило приговор, где отметило, что 29-летний житель Полтавщины виновен в совершении двух тяжких умышленных преступлений – убийств своих родителей и умышленном уничтожении их имущества путем поджога. И вынес решение-пожизненное пребывание за решеткой.

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