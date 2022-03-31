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Российские оккупанты захватили гуманитарную помощь, которую привезли в Мелитополь: подробности

Сейчас продолжаются переговоры, чтобы захватчики вернули автобусы

31 марта 2022, 22:54
Автор:

Лиля Воробьева
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Агрессоры из России совершили захват 12 транспортных средств с гуманитарной помощью, которую доставили для жителей города Мелитополь. Захватчики украли 14 тонн грузов с продовольствием и медикаменты. Об этом сообщает вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Российские оккупанты захватили гуманитарную помощь, которую привезли в Мелитополь: подробности

Оккупанты захватили гуманитарную помощь (фото из открытых источников)

По словам представительницы правительства, сейчас проходят переговоры, чтобы российские военные вернули 12 захваченных автобусов. Ведь этим транспортом на следующий день планировали эвакуировать в Запорожье жителей Мелитополя.

"Это цена договоренностей, это цена гарантиям Международного Красного Креста о том, что коридоры будут работать и будут обеспечены. Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены и жители Мелитополя могли завтра на них выехать в Запорожье", — подытожила чиновница.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что скандал с Красным Крестом из-за вывоза мариупольцев в страну-агрессорку. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала скандал, возникший с международной организацией "Красный Крест". На ресурсах Красного Креста появилась информация о том, что их представители участвовали в вывозе украинцев из Мариуполя в Россию. Позже она была удалена, объяснила вице-премьер Ирина Верещук. Речь идет о 40 тысячах граждан, которых принудительно эвакуировали в РФ. Хотя Украина не согласовывала гуманитарные коридоры в страну-агрессор. По словам министерши, украинские власти возмущены деятельностью Красного Креста.


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