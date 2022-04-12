logo

BTC/USD

39560.90

ETH/USD

2989.00

LTC/USD

103.50

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Российские оккупанты сидят в болоте из-за обильных дождей: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские оккупанты сидят в болоте из-за обильных дождей: что известно

В Днепропетровской области из-за обильных дождей оккупанты сейчас сидят по колено в болоте

12 апреля 2022, 23:54
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, на территории Днепропетровского региона по причине непрерывных дождей захватчики вынуждены сидеть по колено в болоте. Об этом глава областного совета сообщил в социальных сетях

Российские оккупанты сидят в болоте из-за обильных дождей: что известно

Погода испортила оккупантам планы (фото из открытых источников)

Как отметил Николай Лукашук, именно из-за неблагоприятных условий боевые машины агрессора не могут нормально передвигаться, так же не поднимаются в небо самолеты.

Чиновник заметил, что вынужденное затишье позволило украинским военным хорошо подготовиться к возможной эскалации конфликта и началу второго этапа войны, что может начаться в ближайшие дни.

"Будет ли тяжело? Да, будет. Но мы же знаем, что россиян в любом случае ждет поражение. Они понимают, что шансы вернуться из Украины живыми у них невысоки. В лучшем случае – могут сдаться в плен или стать "трехсотыми" ", — подытожил Лукашук.

Напомним, что "Комментарии" информировали о расследовании военных преступлений РФ. Миссия французских экспертов поможет расследовать военные преступления РФ. Специалисты уже посетили г. Буч Киевской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального прокурора Ирину Венедиктову. Французские специалисты приехали в Украину с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием для организации осмотра тел и опознания. Она будет работать в Украине 15 дней. В составе группы судебно-медицинские эксперты, эксперты по баллистике, эксперты по ДНК-анализу, эксперт по дактилоскопированию, взрывотехник, эксперт осмотра места преступления и помощники следователей.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mykola_lukashuk/284
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!