Российские оккупанты сидят в болоте из-за обильных дождей: что известно

По словам главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, на территории Днепропетровского региона по причине непрерывных дождей захватчики вынуждены сидеть по колено в болоте. Об этом глава областного совета сообщил в социальных сетях

Погода испортила оккупантам планы (фото из открытых источников)

Как отметил Николай Лукашук, именно из-за неблагоприятных условий боевые машины агрессора не могут нормально передвигаться, так же не поднимаются в небо самолеты.

Чиновник заметил, что вынужденное затишье позволило украинским военным хорошо подготовиться к возможной эскалации конфликта и началу второго этапа войны, что может начаться в ближайшие дни.

"Будет ли тяжело? Да, будет. Но мы же знаем, что россиян в любом случае ждет поражение. Они понимают, что шансы вернуться из Украины живыми у них невысоки. В лучшем случае – могут сдаться в плен или стать "трехсотыми" ", — подытожил Лукашук.

Напомним, что "Комментарии" информировали о расследовании военных преступлений РФ. Миссия французских экспертов поможет расследовать военные преступления РФ. Специалисты уже посетили г. Буч Киевской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального прокурора Ирину Венедиктову. Французские специалисты приехали в Украину с ДНК-лабораторией и необходимым оборудованием для организации осмотра тел и опознания. Она будет работать в Украине 15 дней. В составе группы судебно-медицинские эксперты, эксперты по баллистике, эксперты по ДНК-анализу, эксперт по дактилоскопированию, взрывотехник, эксперт осмотра места преступления и помощники следователей.

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