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Российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в Мариуполе

На «Азовсталь» сбрасывают трехтонные бомбы

сегодня, 17:26
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия продолжает уничтожать Мариуполь и убивать невинных людей. Стало известно, что сегодня оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". Под завалами там могут быть около 300 человек – среди них дети. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление политика Сергея Таруты.
Народный депутат сообщил, что оккупанты продолжают совершать свои зверства в Мариуполе.
"Русские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были раненые защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде !! Не хватает слов",- сообщил Тарута.
Кроме этого, он заявил, что накануне СБУ выложила перехваченный разговор одного из российских кафиров, в котором говорилось, что на "Азовсталь" будут сбрасывать трехтонные бомбы.
– Ты представляешь, какой там будет взрыв? А как же мирные? – переспрашивает женский голос.
– Приказ: "ровнять с землей", – отвечает орк. – Кто мирные? Остались только патриоты и очень умные.
"Да, "сильно умные" — это дети в больнице в районе "Азовстали", на которых вы сбросили бомбу? За то, что они украинцы? Убийцы. Остановите геноцид в Мариуполе! Политики, лидеры, люди мира, остановите этот геноцид",- призвал Тарута.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры обстреливают "Азовсталь" сверхтяжелыми авиабомбами. В частности, в заводских укрытиях под землей скрывается примерно одна тысяча жителей города. В основном это мамы с детьми и старшие жители. Видеоролик с птичьего полета выставила Мариупольская мэрия в своем Telegram-канале. На видео виден густой черный дым. Сейчас нет данных, есть ли жертвы среди мирного населения в результате бомбардировки.

Российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в Мариуполе

Оккупанты убивают мирных людей в Мариуполе (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/taruta
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