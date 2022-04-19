Российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в Мариуполе

Россия продолжает уничтожать Мариуполь и убивать невинных людей. Стало известно, что сегодня оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". Под завалами там могут быть около 300 человек – среди них дети. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление политика Сергея Таруты.

Народный депутат сообщил, что оккупанты продолжают совершать свои зверства в Мариуполе.

"Русские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были раненые защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде !! Не хватает слов",- сообщил Тарута.

Кроме этого, он заявил, что накануне СБУ выложила перехваченный разговор одного из российских кафиров, в котором говорилось, что на "Азовсталь" будут сбрасывать трехтонные бомбы.

