Российские оккупанты обворовали музеи в Мариуполе: сколько экспонатов вывезено

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Лиля Воробьева
Российские оккупанты не только уничтожают город, убивая мирных жителей, но и похищают уникальные экспонаты из музеев Мариуполя. Рашисты подтвердили похищение и вывоз более 2 тыс. уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию комитета гуманитарной и информационной политики.
Оккупанты похищают уникальные экспонаты из музеев Мариуполя (фото из открытых источников)
По информации ведомства, в оккупированный Донецк уже вывезли более 2 тыс. уникальных экспонатов и произведений искусства.
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