Российские оккупанты обворовали музеи в Мариуполе: сколько экспонатов вывезено

Российские оккупанты не только уничтожают город, убивая мирных жителей, но и похищают уникальные экспонаты из музеев Мариуполя. Рашисты подтвердили похищение и вывоз более 2 тыс. уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию комитета гуманитарной и информационной политики.

Оккупанты похищают уникальные экспонаты из музеев Мариуполя (фото из открытых источников)

По информации ведомства, в оккупированный Донецк уже вывезли более 2 тыс. уникальных экспонатов и произведений искусства.

"Оккупанты "освободили" Мариуполь от исторического и культурного наследия. Рашисты подтвердили похищение и вывоз в Донецк более 2 тыс. уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Это оригинальные работы Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. Древние иконы и уникальный рукописный свиток торы. Изготовленное венецианской типографией для мариупольских греков Евангелие 1811 года и более 200 медалей из музея медальерного искусства Харабета", — говорится в сообщении. Стало известно, что в городском совете Мариуполя уже готовят документы о похищении произведений из музеев Мариуполя.

Мариупольский городской совет готовит материалы в правоохранительные органы для начала уголовного производства и обращения в Интерпол",- заявили в комитете. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупант ы продолжают уничтожать Мариуполь . Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали". Там же, в подземных бункерах спасается около 2 тысяч мирных жителей и других. В сутки предприятие выдерживает 35 авиаударов. Защитники достают из-под завалов пострадавших. Народный депутат Сергей Тарута на своей странице в сети опубликовал видео из находящегося на "Азовстале" медицинского госпиталя. По его словам, там все круги ада вместе.

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