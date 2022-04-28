logo

BTC/USD

39108.08

ETH/USD

2868.34

LTC/USD

101.02

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Российские оккупанты обворовали музеи в Мариуполе: сколько экспонатов вывезено
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские оккупанты обворовали музеи в Мариуполе: сколько экспонатов вывезено

В оккупированный Донецк уже вывезли более 2 тыс. произведений искусства

сегодня, 16:27
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты не только уничтожают город, убивая мирных жителей, но и похищают уникальные экспонаты из музеев Мариуполя. Рашисты подтвердили похищение и вывоз более 2 тыс. уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию комитета гуманитарной и информационной политики.

Российские оккупанты обворовали музеи в Мариуполе: сколько экспонатов вывезено

Оккупанты похищают уникальные экспонаты из музеев Мариуполя (фото из открытых источников)

По информации ведомства, в оккупированный Донецк уже вывезли более 2 тыс. уникальных экспонатов и произведений искусства.

"Оккупанты "освободили" Мариуполь от исторического и культурного наследия. Рашисты подтвердили похищение и вывоз в Донецк более 2 тыс. уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Это оригинальные работы Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. Древние иконы и уникальный рукописный свиток торы. Изготовленное венецианской типографией для мариупольских греков  Евангелие 1811 года и более 200 медалей из музея медальерного искусства Харабета", — говорится в сообщении.
Стало известно, что в городском совете Мариуполя уже готовят документы о похищении произведений из музеев Мариуполя.
"Мариупольский городской совет готовит материалы в правоохранительные органы для начала уголовного производства и обращения в Интерпол",- заявили в комитете.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали". Там же, в подземных бункерах спасается около 2 тысяч мирных жителей и других. В сутки предприятие выдерживает 35 авиаударов. Защитники достают из-под завалов пострадавших. Народный депутат Сергей Тарута на своей странице в сети опубликовал видео из находящегося на "Азовстале" медицинского госпиталя. По его словам, там все круги ада вместе.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=306536171639164&set=pcb.306537811639000
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!