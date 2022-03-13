Российские оккупанты обстреляли "Авдеевский коксохимический завод": что известно

Агрессоры из России 13 марта массированными огневыми залпами обстреляли одно из известных отечественных промышленных предприятий – "Авдеевский коксохимический завод" в Донецком регионе, владельцем которого является группа "Метинвест". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сообщение пресс-службы "Метинвеста".

Остановилась заводская ТЭЦ (фото: Facebook)

По обнародованной информации, снаряды попали в первый и второй коксовые цеха, смолопогонный и углеподготовительные вторые цеха и складское помещение. Раненых и пострадавших нет.

При этом представители пресс-службы предоставили уточнение, что во время обстрелов была остановлена заводская ТЭЦ, которая поставляет тепло в город Авдеевку.

Следует заметить, что из-за боевых столкновений еще раньше "Авдеевский коксохимический завод" частично произвел консервацию производственных мощностей. Сейчас это промышленное предприятие является самым крупным коксохимическим заводом в Европе и главным производителем кокса в нашей стране.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Мариуполь оккупанты сбросили уже около 100 авиабомб. На территорию города Мариуполь российские военные бросили почти сотню авиабомб, от взрывов погибли 2187 мариупольцев. Об этом информируют в заявлении представители Мариупольского городского совета. Здесь отмечено, что каждый день город имеет большие потери от авианалетов, совершаемых рашистами. За 24 часа это – 22 бомбардировки мирного Мариуполя. Сброшена уже почти сотня авиабомб на территорию города. В заявлении городского совета отмечается, что враги жестоко и целенаправленно целят по жилым районам, местам, где находятся больше всего жителей, к фундаментам разрушают детские медицинские учреждения и полностью разрушают объекты городской инфраструктуры.

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