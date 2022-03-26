Российская армия бежала: город в Сумской области освободили от оккупантов

Сегодня, 26 марта, силами 93 бригады "Холодный яр" был освобожден от российских оккупантов город Тростянец в Сумской области. Об этом сообщили украинские бойцы на своей странице в социальной сети Facebook.

ВСУ освободили от оккупантов Тростянец на Сумщине (фото из открытых источников)

"Холодноярцам удалось выгнать с места "элиту" русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец", — говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие отметили, что российская армия бежала из населенного пункта, оставив свое вооружение, технику и боеприпасы, которые сейчас наши бойцы 93 бригады "Холодный яр" используют для защиты украинских городов от захватчиков.

Напомним, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уверяет, что Вооруженные силы Украиныуже освободили несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани. Там продолжаются бои на Изюмском направлении, но украинские войска держат оборонные позиции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что защитники Украины дают мощный отпор захватчикам из России и освобождают территорию страны от врагов. Важно, что представителям Вооруженных Сил Украины удалось выбить российских захватчиков из села Лукьяновка Киевской области. Наши воины уничтожили 2 танка и 9 российских БПМ.

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