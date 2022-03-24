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ВСУ полностью освободили от оккупантов село в Киевской области: подробности

Дмитрий Линько рассказал, что ВСУ уничтожили 2 танка и 9 российских БПМ

сегодня, 22:00 comments1385
Автор:

Лиля Воробьева
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Защитники Украины дают мощный отпор захватчикам из России и освобождают территорию страны от врагов. Важно, что представителям Вооруженных Сил Украины удалось выбить российских захватчиков из села Лукьяновка Киевской области. Об этом сообщает один из участников боев,  заместитель председателя Кировоградского облсовета Дмитрий Линько.

ВСУ полностью освободили от оккупантов село в Киевской области: подробности

ВСУ уволили село в Киевской области (фото из открытых источников)

Военнослужащий сообщил, что наши воины сегодня уничтожили 2 танка и 9 российских БПМ. Один вражеский танк и БМП будут теперь использованы украинской армией. Также бойцы ликвидировали 40 российских военных из личного состава.

"Мы выбили отсюда – из этого населенного пункта врага. По данным, которые нам передал пленный, здесь было почти 200 россиян: часть осталась лежать в земле, часть сбежала. Три танка и 9 БМП уничтожены. Будем выбивать их подальше от Киева", — подытожил Дмитрий Линько.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили истребитель-бомбардировщик оккупантов. Украинская противовоздушная оборона продолжает "приземлять" летательные аппараты противника. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток". По информации наших военных, сегодня, 24 марта, на Харьковском направлении враг потерял два своих летательных аппарата. В металлолом превратились истребитель Су-34 и беспилотник.

Также "Комментарии" сообщали о том, что российский вертолет разгромил собственные позиции на Харьковщине. Российский вертолет обстрелял позиции российских оккупантов вблизи Малой Рогани в Харьковской области. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Телеграмме.


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Источник: https://t.me/dlinko/149
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