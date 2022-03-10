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Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета

В доме женщины провели обыск, изъяли телефоны

сегодня, 10:24
Автор:

Ольга Чародий
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Вооруженные российские оккупанты ворвались в дом депутата Запорожского облсовета Лейлы Ибрагимовой и увезли ее в неизвестном направлении.

Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета

Лейла Ибрагимова - фото из открытых источников


Об этом сообщает член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в Facebook.


 "Сегодня (10 марта – ред.), в Мелитополе, в 6 утра вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея. Лейла Ибрагимова была отвезена в неизвестном направлении", — сказал Бариев.


Он сообщил, что в доме депутата провели обыск, изъяли телефоны.


Напомним, по данным разведки США, российская армия потеряла от 8% до 10% военной техники, которая использовалась при вторжении в Украину. По оценкам США, от 8% до 10% военных активов России, которые использовались для вторжения в Украину, уничтожены или пока не работают. Такие данные сообщил американский чиновник, ознакомленный с последними данными разведки. Среди утраченной техники, в частности, самолеты, танки, потерянная артиллерия и другие военные средства. Это почти вдвое больше потерь, о которых CNN писал на прошлой неделе. Тогда, по оценкам разведки, Россия потеряла от 3 до 5% своей военной техники. Что касается потерь РФ в личном составе, то, по данным Генерального штаба ВСУ, всего Россия потеряла более 12 тысяч человек.


Как сообщали ранее "Комментарии", в ночь на 9 марта российские военные нанесли очередной авиаудар по Житомирской области. От взрывов пострадали несколько жилых домов в г. Малин, а также общежитие и завод "Изоват" в Житомире. Известно, что в результате авиаударов в Житомирской области погибли 9 человек: 4 военнослужащих и 5 гражданских, среди них 2 младенца и 1 несовершеннолетний ребенок.




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Источник: https://www.facebook.com/eskender.bariiev/posts/4811081988998958
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