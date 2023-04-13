Россиян депортируют с Бали: когда и за что

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Константин Куликов
Власти индонезийского острова Бали депортируют россиянку за фото в обнаженном виде на фоне священного для местных жителей 700-летнего баньяна. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на портал Detik. По его данным, россиянка была арестована 12 апреля. После окончания всех процедур она должна приобрести обратный билет в Россию.
Фото, яке обурило балійців
10 апреля местная активистка и предпринимательница Нилух Джелантик опубликовала на своей странице в Instagram фотографии россиянки, сделанные на фоне священного для балийцев дерева.
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"Бали — наш дом. Не твой. Ты думаешь, что будешь круто выглядеть, фотографируясь обнаженной на фоне наших священных деревьев? Возвращайся в свою страну, если не можешь уважать наши традиции и культуру", — написала в соцсети Джелантик.
Ранее сообщалось, что власти Индонезии депортируют гражданина России за фотографию в обнаженном виде на вулкане Агунг, который считается священным у жителей Бали.
А в мае 2022 года полиция Бали задержала инструктора по йоге Алину Фазлееву и ее мужа за фотосессию в обнаженном виде на фоне 700-летнего баньяна. Супруги признали вину и провели ритуал очищения в соответствии с местным обычаем. Несмотря на это, их депортировали с острова. Также нарушителям запретили въезд на территорию Индонезии.
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