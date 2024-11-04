Россия распространяет циничный фейк об украинских ветеранах

Российская пропаганда продолжает проводить активные действия на информационном фронте. Россияне постоянно распространяют ложную информацию об украинских военных и ситуацию в поле боя и в Украине в целом. Об очередном фейке вражеской пропаганды сообщили в Центре противодействия дезинформации, информирует портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

“Объявление о скидке 50% на покупку одного ботинка для ветеранов ВСУ с инвалидностью – фейк. Фото с несуществующей акцией распространяют российские TG-каналы. Цель этого вброса – создать образ пренебрежения ветеранами и подорвать доверие к власти и взаимную поддержку в обществе”, — сообщили в Центре.

Напомним, что враждебная пропаганда распространяет новый фейк об Украине — сообщают, что якобы в церквях Киева продается молитва от мобилизации. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности объяснили, что это очередной враждебный фейк.

Российские пропагандисты заявляют, что в Свято-Троицком храме на киевской Троещине продают молитву от мобилизации за 10 гривен. К тому же, соответствующие фото- и видеоматериалы тиражируют пропагандистские Telegram-каналы и псевдоСМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропаганда распространяла также фейковую информацию об усилении рядов ТЦК и СП иностранными военными.

"Вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от имени платформы UNITED24 с утверждением, что Украина в декабре 2024 года планирует привлечь к работе в ТЦК и СП польских военных", — сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Что происходит подробнее читайте по ссылке.



