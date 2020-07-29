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Россия послала в Беларусь около 200 боевиков

Все это сделано для дестабилизации ситуации в стране

сегодня, 15:58
Автор:

Владимир Лавский
Россия послала в Беларусь около 200 боевиков

Для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов РФ направила туда около 200 наемников ЧВК Вагнера. Об этом сообщает  БелТА со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным 32 из них уже задержаны. 

"Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию в ночь на 25 июля в Минск, наемники заселилась в одну из местных гостиниц, а 27 июля и переехали в расположенный в пригороде санаторий.

"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучали территорию и окружение санатория", — рассказали в силовых структурах.

Как ранее сообщали "Комментарии", на Донбассе боевики вновь пошли на обострение конфликта. 




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