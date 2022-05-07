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Россия нанесла ракетный удар по Одессе: что известно (ВИДЕО)

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует

сегодня, 15:45
Автор:

Елизавета Черных
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В субботу, 7 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Информацию в эфире телемарафона подтвердил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, а видео последствий обстрела опубликовало "Суспільне". 

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: что известно (ВИДЕО)

Россия нанесла ракетный удар по Одессе - фото: Думская

"Одессу обстреляли ракетами. Сейчас точной информации, конечно же, нет. Враг снова показал свою циничность, подлость. Несколько ракет прилетело. Сейчас уточняются все детали", — отметил Братчук, добавив, что информацией о пострадавших от ракетного обстрела он не располагает. 

В свою очередь СМИ обнародовали видеоролики, снятые очевидцами в Одессе. В нескольких районах города виден густой дым. 


Напомним, что Утром 7 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Карловка Полтавской области. По словам главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина пострадал объект инфраструктуры. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что по состоянию на 5 мая, за 71 сутки полномасштабной войны оккупанты выпустили 2014 ракет по украинским населенным пунктам. Кроме того, Генеральный штаб зафиксировал 2682 вылета российских истребителей в украинском небе.

По состоянию на 6 мая они обстреляли почти 400 учреждений здравоохранения. Ракетные удары – это не только экономические потери, но и человеческие жертвы. За время с 24 февраля в Украине стало почти невозможным оказание помощи в лечении онкологии, не хватает инсулина для больных диабетом, катастрофическая нехватка антибиотиков. Многие украинские дети с онкологией приняли на лечение европейские страны.



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