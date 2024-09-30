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Роковая прогулка: российская туристка погибла во время съемки видео в Тбилиси

Несчастный случай с российской туристкой произошел в Грузии.

сегодня, 13:50
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Slava Kot

В Тбилиси на площади Республики произошла трагическая ситуация, мгновенно попавшая в социальные сети. Российская туристка, приехавшая в Грузию с друзьями, погибла после падения в подземный переход. Инцидент произошел во время съемки видео, на котором она пела песню "В последний раз".

Роковая прогулка: российская туристка погибла во время съемки видео в Тбилиси

Российская туристка скончалась в Грузии. Фото из открытых источников

По предварительным данным, молодая женщина, которую звали Арина, гуляла по центру Тбилиси вместе с подругой. Во время прогулки они пели песню "В последний раз" и снимали видео на телефон. В момент съемки Арина случайно оступилась и упала с лестницы подземного перехода, ударившись головой.

Очевидцы несчастного случая сразу вызвали скорую помощь, и пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее сильные повреждения головы. Несмотря на все усилия медиков, спасти девушку не удалось.

Известно, что Арина работала в PR-агентстве и проживала в Москве. После сообщения о смертельном инциденте ее родители прибыли в Грузию для оформления необходимых документов и организации возвращения тела в Россию.

Как сообщал портал "Комментарии", это уже не первый трагический случай, когда в Грузии неожиданным образом уходят из жизни российские туристы. В апреле 2024 года популярная российская блоггерша отдыхающая в Абхазии убила себя во время попытки сделать селфи. Женщина перелезла через забор и во время фотографирования упала с 50-метровой скалы.

Также "Комментарии" писали об инциденте на Бали, когда толпа местных жителей чуть не забила до смерти российского туриста. Оказалось, что тот пытался угнать машину и угрожал местному таксисту ножом.




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Источник: https://mtavari.tv/news/166039-tbilisshi-miciskvesha-gadasasvlelshi-turisti
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