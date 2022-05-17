рф задолго до войны готовилась вывозить украинцев на свою территорию: Денисова рассказала о доказательствах

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела онлайн-встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Ключевой темой для обсуждения с главой УВКБ ООН стала принудительная депортация в Россию более 1 миллиона 300 тысяч украинцев, в том числе 223 тысяч детей. Об этом Людмила Денисова сообщила в сети.

оккупанты давно спланировали вывозить украинцев в Россию (фото из открытых источников)

Уполномоченная отметила, что Россия задолго до полномасштабного военного вторжения готовилась вывозить граждан Украины на свою территорию.

"Директивы об обустройстве пунктов временного размещения украинцев были доведены до исполнения в федеральные округа государства-агрессора. У меня есть документальное подтверждение этому с адресами, фамилиями ответственных лиц, количеством мест в каждом. Сегодня 33% мест в пунктах РФ еще не заполнены, поэтому они очевидно не собираются останавливаться",- сообщила уполномоченная.

УВКБ ООН и Красный Крест не могут связаться с украинцами, которых принудительно вывезли из Украины.



"Сегодня Управление по делам беженцев не имеет доступа к гражданам Украины, которые содержатся в России. Даже заключенное с российским красным крестом соглашение не предоставляет такой возможности. Его реализация ограничивается передачей гуманитарной помощи к пунктам временного размещения депортированных украинцев в четырех регионах России", — говорится в сообщении.

Верховный Комиссар попросил украинскую сторону предоставить доказательства, которые помогут давить на правительство государства-агрессора, чтобы заставить обеспечить доступ институтам ООН к нашим гражданам и более предметно говорить об их возвращении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в купанты обстреляли 5 населенных пунктов Донбасса.

















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