РФ ударила ракетами недалеко от границы с Польшей

Сегодня утром, 15 мая, российские оккупанты обстреляли ракетами Львовскую область. Всего было выпущено шесть ракет, две из которых удалось сбить, а четыре попали в один военный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Иллюстрация. Фото из открытых источников

По информации источника, примерно в 4:30 был нанесен ракетный удар четыре ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект был полностью разрушен.

Еще две крылатые ракеты оккупантов над Львовщиной уничтожили подразделения ПВК "Запад" Воздушных Сил ВС Украины. Отмечается, что ракеты были запущены с акватории Черного моря, вероятно, с подлодок.

В результате ракетного обстрела, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook также прокомментировал ракетный обстрел.

"На этот раз цель была в 15 километрах от границы с Польшей, ЕС и НАТО. Дальность запущенных ракет – 1,5 тысячи километров. Теперь разговоры пропагандистов о необходимости денацификации Польши не выглядят просто пьяными криками", — отметил Садовой.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинским военным удалось уничтожить пару российских снайперов. После того, было установлено их точное местоположение, операторы ССО использовали легкий миномет 60-мм калибра для отработки цели. Враг был уничтожен с одного точного удара. В "Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины" опубликовали видео уничтожения снайперов.

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Издание "Комментарии" передавало, что в Мариуполе российские военные применили фосфорные или зажигательные бомбы на "Азовсталь". Сами же захватчики заявили, что ими были использованы

Также портал "Комментарии" писал о том, что Украина стала победителем "Евровидения-2022". Украинская группа Kalush Orchestra со своей песней "Стефания", которую фронтмен посвятил своей маме, стала лидером по результатам голосования.

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