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На защитников "Азовстали" оккупанты впервые скинули фосфорные бомбы (ВИДЕО)

Опубликовано видео происшествия

сегодня, 10:30
Автор:

Мокрик Анастасия
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На завод "Азовсталь" в Мариуполе были сброшены фосфорные или зажигательные бомбы. Такой вид оружия оккупантами в Мариуполе был применен впервые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил  советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На защитников "Азовстали" оккупанты впервые скинули фосфорные бомбы (ВИДЕО)

Азовсталь. Фото - скриншот из видео

По информации источника, на данный момент точно не известно, были ли это фосфорные или зажигательные бомбы. В  то же время, сами оккупанты твердят, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями.

Петр Андрющенко отмечает, что температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Остановить огонь практически невозможно. 

"Ад сошел на землю. В Азовсталь. Невероятно как держатся наши Защитники. Мы все в безвозмездном долгу у них", — написал в своем Telegram-канале Андрющенко. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что  какая ситуация на фронте в Украине по состоянию на 15 мая, 81 день войны. В Генштабе сообщили, на каких направлениях враг остановился и не проводит наступательных действий, а на каких проводит перегруппировку войск для возможных попыток наступления. 

Портал "Комментарии" писал о том, что Александр Лукашенко вдруг решил поделиться мнением о действиях украинских военных в ходе отражения российской агрессии. Своими высказываниями он удивил свой генералитет, расхвалив ВСУ. Подробности читайте в нашем материале. 

Также издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что поскольку маленькой победоносной войны не получилось — в Кремле хотят повторить "крымский сценарий" 2014-го года. Зачем Путину СССР-2 и чем это закончится по мнению экспертов, читайте в материале на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/andriyshTime/891
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