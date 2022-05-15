На защитников "Азовстали" оккупанты впервые скинули фосфорные бомбы (ВИДЕО)

На завод "Азовсталь" в Мариуполе были сброшены фосфорные или зажигательные бомбы. Такой вид оружия оккупантами в Мариуполе был применен впервые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Азовсталь. Фото - скриншот из видео

По информации источника, на данный момент точно не известно, были ли это фосфорные или зажигательные бомбы. В то же время, сами оккупанты твердят, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями.

Петр Андрющенко отмечает, что температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Остановить огонь практически невозможно.

"Ад сошел на землю. В Азовсталь. Невероятно как держатся наши Защитники. Мы все в безвозмездном долгу у них", — написал в своем Telegram-канале Андрющенко.

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