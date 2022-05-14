РФ готовится присоединить оккупированные территории: зачем Путину СССР-2 – чем это закончится

Так называемый "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов хочет 17 июля провести "референдум" о вхождении в состав Российской Федерации. Также появились данные, что президент России Владимир Путин намерен присоединить оккупированную южную и восточную Украину непосредственно к РФ в ближайшие месяцы. Эксперты проанализировали эти планы, их причины и реалистичность.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин хочет продемонстрировать, что он формирует новую геополитику

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж уверен, что Путин хочет показать, будто достиг неких целей. Защитил русскоязычное население, присоединил народы к России. Такой себе собиратель земель – коронная "фишка" хозяина Кремля.

"Нет сомнений, что Путин в плане воссоздания условного СССР-2 намерен двигаться дальше. Но пока это всё – в риторике, в планах. Реально не факт, что будут реализовано. Как и угрозы применения ядерного оружия. Иначе мощнейший удар нанесут по самой России. Произойдет ее дезактивация во всех отношениях – экономическом, политическом, военном. Не исключено, что и в физическом", – прогнозирует генерал.

Он подчеркивает, что в данный момент многие страны еще более укрепляют жесткие позиции в отношении путинской России. А в случае игр с псевдореферендумами ее ожидает еще более мощная волна давления. Эмбарго тогда быстро станет явью, равно как окончательное отсечение РФ от технологий, критически важных для военной сферы. То есть, дополнительно к имеющимся появятся такие разноплановые проблемы, что под их грузом может рухнуть само государство.

"Хоть для укрепления собственного имиджа, для условного величия, Кремль может через лидеров этих образований (Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, т.н. "ЛДНР"), а также через оккупационные администрации в том же Херсоне инициировать соответствующие обращения о "присоединении к РФ". И тем самым угрожать миру. Истинная же задача российского руководства – выйти на некий формат переговоров с коллективным Западом, – считает Николай Маломуж. – Думаю, именно об этом в последнее время Путин, представители российского МИД и Минобороны официально и неофициально говорят с США, ЕС, Турцией, Израилем. Продвигается тезис в стиле – Россия готова прекратить боевые действия в Украине, возможно, отойти на позиции до 24 февраля, но – в обмен на некий пакет договоренностей. К примеру, не вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности (для Украины и РФ), некий новый миропорядок. Возможно, признание Крыма и части Донбасса зонами "российской ответственности". Но Донбасс и условная Херсонская республика, думаю, тут запасные варианты для торга. Мол, Россия может и их сделать своей частью. А может и не сделать, если Запад пойдет на переговоры о новом миропорядке".

По мнению генерала, Путин хочет продемонстрировать, что он формирует новую геополитику. И что она будет в российских интересах.

"А все эти посылы о ядерном оружии, о возможном присоединении к РФ новых территорий – Абхазии, Южной Осетии, Донбасса, Херсонщины и части Запорожчины – это рычаги давления для подталкивания Запада к переговорам. К некому пакету "гарантий безопасности", который Путин начал продвигать за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину. Он мечтает о проведении некого форума с участием РФ, США, ЕС, Китая, Японии. Чтобы застолбить новый формат миропорядка, новые позиции России в обновленных границах", – поясняет Николай Маломуж.

Сегодня перед Путиным стоит нелегкий выбор – искать реальные компромиссы или дальше поднимать ставки

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан подчеркивает, что сегодня мир становится свидетелем того, как находящаяся в третьей десятке рейтинга украинская армия дает отпор "второй армии мира". Этот факт, отмечает эксперт, стал уже неоспоримым и постепенно из чисто военного переходит в геополитический аспект, который создает большие внутриполитические проблемы для страны агрессора – России.

"Главная цель, которую ставили перед собой кремлевские руководители, развязывая войну против Украины, была связана, в первую очередь, не с захватом украинских территорий и не с необходимостью отогнать НАТО от своих границ. Это всё было вторичным, – уверен Александр Курбан. – Путину нужна была маленькая победоносная война, которая дала бы мощную стимулирующую инъекцию его имиджа, существенно просевшему из-за экономических проблем. Доза, полученная после аннексии Крыма, свое уже отработала".

Но всё пошло явно не по плану. Война, из "маленькой победоносной" превращается в пораженческую и затянувшуюся на месяцы. К этому РФ оказалась не готова.

"В то же время, накачанные мощной кремлевской пропагандой россияне ожидают реального подтверждения имперского величества и значимых побед. Но побед нет. И, очевидно, уже не будет. Так что вскоре у них начнется жесткая эмоциональная ломка, как у наркоманов со стажем, – прогнозирует эксперт. – И если эту ломку не остановить, то будет бунт, который по определению классика, в России обучно "бессмысленный и беспощадный". Что что-то вроде крымской дозы Кремль уже обеспечить не сможет. Поэтому принято решение применить заместительную терапию. То есть, предложить другие варианты стимулирования имперских амбиций. Таким вариантом может стать официальное присоединение территорий, которые по факту РФ уже захватила и удерживает годами насильно. Речь идет об Абхазии, Осетии, ОРДЛО. Также вероятно будет предпринята попытка присоединить к РФ недавно захваченные территории востока и юга Украины".

Введение указанных территорий в состав РФ с закреплением этого факта в российской конституции создаст иллюзию великой победы и на время удовлетворит жажду россиян к величию, поясняет Александр Курбан логику Кремля.

"Кроме того, – продолжает он, – это будет иметь сдерживающий фактор для Украины и ее западных союзников. Ибо теперь освобождение оккупированных украинских территорий подразделениями ВСУ будет, с точки зрения современного российского законодательства, рассматриваться как посягательство на территориальную целостность РФ. А это может повлечь за собой разрешение Путину на применение ядерного оружия, которое, опять же, согласно российскому законодательству, может быть использовано только в случае такой угрозы".

Впрочем, отмечает эксперт, действие этой инъекции будет не столь продолжительным, как от аннексии Крыма, а катастрофические экономические последствия – более быстрыми.

"И это еще мы не учли фактор ВСУ и экономическое давление наших западных союзников, – подчеркивает Александр Курбан. – Так что сегодня перед Путиным стоит не легкий выбор – искать реальные компромиссы или дальше поднимать ставки. Пока мы видим только второй вариант, что не дает оптимизма на ближайшую перспективу. Впрочем, всем уже понятно, что Путин стратегически проиграл. Вопрос лишь в том, какую цену цивилизованный мир готов заплатить за свое право жить дальше в пределах тех правил и законов, которые присущи ХХІ веку".

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